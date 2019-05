USA: Flyforbod mot Boeings 737 MAX-fly til slutten av juni

utenriks

Opplysningane kom fram under eit orienteringsmøte mellom FNs luftfartsstyresmakt ICAO og det amerikanske FAA torsdag, melder Reuters. Møtet fann stad i Montreal.

Under møtet sa representantane frå FAA at sjølv om dei forventar å opne for at 737 MAX-flya kan fly i USA, er det ikkje sikkert andre land vil følgje etter. Både i Kina, EU og Canada er det sagt at dei vil stille eigne vilkår for at den ulykkesramma flytypen igjen kan brukast i kommersiell trafikk.

I alt 346 menneske er drepne i dei to ulykkene som er skjedde. Boeing har erkjent ein feil i eit dataprogram knytt til simulatoren til flyet.

Møtet i Montreal skjedde var med eit møte i Forth Worth i Texas der FAA møtte representantar for luftfartsstyresmaktene frå over 30 land og der temaet var det same: Kor fort kan Boeing 737 MAX igjen bli sett inn i trafikk?

FAAs fungerande leier, Daniel Elwell, ville ikkje gi nokon tidsfrist før møtet starta, men antyda at prosessen kunne ta fleire månader og at sjølv ikkje oktober var eit realistisk mål for å setje flya tilbake i trafikk.

Elwell har tidlegare sagt at han håper styresmaktene i andre land vil heve flyforbodet kort etter at FAA gjer det.

(©NPK)