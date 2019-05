Nord-Korea stiller ultimatum til USA

utenriks

Kravet vart sett fram i ei fråsegn frå det nordkoreanske utanriksdepartementet fredag.

Her får USA skulda for at toppmøtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un i februar vart mislykka. Grunnen var visstnok at Trump stilte einsidige og umoglege krav.

Amerikanske tenestemenn har på si side sagt at samtalane braut saman fordi Nord-Korea stilte overdrivne krav om fjerning av sanksjonar utan å love meir enn delvis nedrusting til gjengjeld.

USA håper å presse Nord-Korea til å gi avkall på atomvåpena sine i byte mot eit betre forhold og fjerning av sanksjonar. Så langt har samtalane mellom landa gitt avgrensa resultat.

