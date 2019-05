Julian Assange tiltalt for brot på spionasjelova i USA

utenriks

Den nye tiltalen inneheld 18 punkt og er utarbeidd av USAs justisdepartementet. Han går mykje lengre enn den opphavlege tiltalen som vart offentleggjort mot Assange i april.

Ved at amerikanske styresmakter tiltaler han for brot på spionasjelova, avviser dei hans eiga forklaring om at han handla som journalist då WikiLeaks offentleggjorde hundretusenvis av hemmelegstempla amerikanske dokument i 2010.

Dei lekne dokumenta danna grunnlaget for fleire store nyheitsoppslag i medium verda over. Ei rekke store aviser samarbeidde med Assange om publiseringa.

– Ingen journalist

Assange har peikt på at han berre publiserte materiale som den tidlegare etterretningsanalytikaren Chelsea Manning lak, ei handling som er verna i det første tillegget til den amerikanske grunnlova, som garanterer pressefridom.

Assanges advokat Barry Pollack uttalte torsdag kveld at spionasjetiltalen mot klienten hans er «utan sidestykke» og ein trussel mot alle journalistar som gjer jobben sin.

Førstestatsadvokat John Demers er leiar av avdelinga for nasjonale tryggingsspørsmål hos riksadvokaten i USA. Han seier til AFP at styresmaktene tar rolla til journalistar i det amerikanske demokratiet seriøst.

– Men Julian Assange er ingen journalist, slår Demers fast.

– Ingen ansvarleg journalist vil med hensikt publisere namna på enkeltpersonar han eller ho visste var konfidensielle kjelder i krigssoner og utsetje dei for alvorleg fare, sa Demers.

– Galskap

47 år gamle Assange sit no fengselet i London etter å ha vorte kasta ut av Ecuadors ambassade, der han heldt til sju år fordi han frykta å bli utlevert til USA.

– Å tiltale Julian Assange etter spionasjelova utgjer ein direkte trussel mot pressefridom og etterforskingsjournalistikk. Begge delar blir undergrave når dei som informerer offentleg blir tiltalt for å slå alarm, seier organisasjonen Reportere Uten Grenser.

WikiLeaks-organisasjonen sjølv reagerte kraftig då den nye tiltalen vart kjent.

– Dette er galskap. Det er slutten på nasjonal tryggingsjournalistikk og pressefridommen, skreiv WikiLeaks på Twitter.

Samtidig som USA har kravd Assange utlevert, jobbar svensk påtalemakt for å få han utlevert til Sverige. Der er han skulda for ei valdtekt i 2010. Assange har avvist skuldinga.

Assange er allereie dømt til 50 vekers fengsel i Storbritannia for brot på kausjonsvilkåra medan han vart etterforska i Sverige i 2012.

USAs krav om utlevering skal behandlast av ein britisk domstol 12. juni.