Første homofile ekteskap inngått på Taiwan

utenriks

To par, eit mannleg og eit kvinneleg, var dei første til å registrere seg som ektepar så fort offentlege kontor opna i Taiwan fredag morgon, lokal tid. Det vart markeringa for at kampen for at likekjønna par kan inngå ekteskap er over. Taiwan er første landet i Asia til å tillate dette.

På 17. mai sa eit fleirtal i Taiwans nasjonalforsamling ja til lova som lèt likekjønna par inngå permanent partnarskap. Deretter kan paret søke styresmaktene om å registrere seg som gifte.

Då veljarane i Taiwan gjekk til val i fjor, stemte dei samtidig om temaet og sa i folkerøystinga i november nei til å opne for likekjønna ekteskap, men avstemminga var ikkje bindande. Høgsterett i landet slo fast at å ikkje tillate likekjønna ekteskap ville vere eit brot på menneskerettane og dermed i strid med grunnlova.

