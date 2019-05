Brasils høgsterett kriminaliserer homofobi

utenriks

Seks av dei elleve dommarane stemte for rettsavgjerda, som kjem av frykt for at den høgrenasjonalistiske president Jair Bolsonaro skal reversere rettane til seksuelle minoritetar.

Rasisme har vore forbode ved lov i Brasil sidan 1989 og kan gi opptil fem års fengsel. Høgsterett slår fast at den same lova skal omfatte homofobi, inntil nasjonalforsamlinga i landet vedtar ei ny lov som sikrar medlemmer av LGBT-miljøet mot diskriminering.

Senatet i nasjonalforsamlinga behandlar no ei lov som kriminaliserer diskriminering basert på seksuell legning.

Likekjønna ekteskap er lov i Brasil, men LGBT-miljøet er utsett og mange lever i frykt. Landet har ei stor rørsle av evangelisk kristne som ofte er motstandarar av rettane til homofile.

Ifølgje aktivistgruppa Grupo Gay da Bahia vart 420 medlemmer av LGBT-miljøet drepne i Brasil i fjor, medan 141 er drepne hittil i år.

Bolsonaro, som har ei fortid som offiser i hæren, har ope erkjent at han er homofob og ofte komme med nedsettande utsegner om homofile, svarte og andre minoritetar. Han har mellom anna sagt at han heller vil ha ein død son enn ein homofil son.

– Denne rettsavgjerda kjem derfor på eit godt tidspunkt. Høgsterett har no tatt ansvaret for å verne oss, seier Bruna Benevides, som er president i Niteroi Diversity-gruppa.

