Åtte såra i eksplosjon i gågate i Lyon

Eksplosjonen skjedde på eit gatehjørne i gamlebyen i Lyon ved 17.30-tida fredag, opplyser styresmaktene i regionen Auvergne-Rhône-Alpes og du Rhône på Twitter.

I meldinga ber dei folk om å halde seg unna området.

President Emmanuel Macron kallar eksplosjonen for eit «angrep», men understrekar at ingen personar er drepne «førebels».

Den franske nettavisa Leprogres.fr melder at ei åtte år gammal jente er blant dei skadde. Avisa siterer ikkje namngitte kjelder som seier at det var snakk om ei pakkebombe fylt med mellom anna skruar og boltar. Opplysningane er ikkje stadfesta, men også styresmaktene har uttalt at det er mistanke om at eksplosjonen kom av ei pakkebombe.

– Eg høyrde ein stort smell og spurde meg sjølv kva det var. Eg gjekk ut, seier ei kvinne som var ute og handla, til nettavisa. Ho var over 200 meter frå eksplosjonen.

Kommunikasjonssjefen for regionstyresmaktene, Kamel Amerouche, seier til nyheitsbyrået AP at årsaka til eksplosjonen framleis ikkje er klarlagd. Han opplyser at dei som vart ramma, har fått skadar i beina.

Eksplosjonen skjedde rett utanfor eit bakeri.

Politiet rykte raskt ut til staden, og området var fredag kveld sperra av og fylt opp med politistyrkar.

