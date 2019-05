USA ber FN oppløyse UNRWA

utenriks

– UNRWA-modellen har ikkje tent det palestinske folket, seier president Donald Trumps spesialutsending til Midtausten, Jason Greenblatt.

Onsdag bad han FNs tryggingsråd oppløyse hjelpeorganisasjonen, som sidan 1949 har hjelpt palestinske flyktningar i dei israelskokkuperte områda og nabolanda.

Det er på høg tid at desse landa sjølv og andre hjelpeorganisasjonar overtar ansvaret for dei palestinske flyktningane, var Greenblatts bodskap.

Kuttet støtta

USA har heila sidan skipinga av UNRWA vore den største bidragsytaren, men president Donald Trump kutta i fjor all støtte i eit forsøk på å presse palestinarane til forhandlingsbordet.

UNRWA hjelper i dag 2,1 millionar palestinske flyktningar i Jordan, 1,3 millionar på Gazastripa, nærare 800.000 på Vestbreidda og 450.000 i Syria.

Organisasjonen har òg registrert over 500.000 palestinske flyktningar i Libanon, men ei folketeljing i 2017 viste at det reelle talet var drygt 193.000, blant dei 18.600 nykomne frå Syria.

Fredsplan

Greenblatt har saman med Trumps svigerson Jared Kushner i lengre tid jobba med ein fredsplan for Midtausten, og i neste månad skal dei to legge fram delar av planen under ein konferanse i Bahrain.

Ifølgje Det kvite hus er det snakk om omfattande planar for investeringar og infrastruktur i dei palestinske områda, medan spørsmål om Israels okkupasjon av palestinske område, Jerusalems status og skiping av ein palestinsk stat ikkje vil bli ramma.

Boikottar

Palestinarane har gjort det klart at dei ikkje vil delta på Bahrain-konferansen og at dei heller ikkje aktar å ta omsyn til nokon fredsplan frå Trump-administrasjonen.

Greenblatt åtvarar palestinarane mot følgja av ein slik boikott.

– Det vil vere ein tabbe av palestinarane. Dei har ikkje noko å tape og mykje å vinne på å slutte seg til oss. Men det er sjølvsagt opp til dei, sa han i Tryggingsrådet onsdag.

Braut kontakt

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas braut all kontakt med Washington då Trump i desember 2017 anerkjente Jerusalem som Israels «udelelege» hovudstad.

Israel okkuperte Aust-Jerusalem under Seksdagarskrigen i 1967 og har seinare annektert området. FNs tryggingsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovleg.

Trump har sidan òg anerkjent Israels anneksjon av dei syriske Golan-høgdene, til protestar frå heile verda.

