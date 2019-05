Konservative under press i EU-valet

utenriks

Den konservative og kristendemokratiske partigruppa EPP har i 20 år vore den største blokka i EU-parlamentet og vil etter alle solemerke halde fram med det etter valet denne helga.

Men blokka går markant tilbake.

Ifølgje prognosane ligg EPP an til å miste minst 40 av dei 217 seta partigruppa har i dag.

Mistar fleirtalet

Eit slikt resultat vil gjere dei konservative og kristendemokratiske partia til den største taparen i valet, som blir avvikla frå torsdag 23. til søndag 26. mai.

Samtidig ligg EPP og den sosialdemokratiske gruppa S&D samla sett an til å hamne under 50 prosent. Dei moderate høgrepartia og sosialdemokratane har hatt fleirtal saman i EU-parlamentet heilt sidan det første direktevalet i 1979.

Konsekvensen er at breiare koalisjonar må til for å oppnå fleirtal.

Det kan bety auka innverknad både for dei grøne og for dei liberale partia og macronistane, som blir venta å gå vesentleg fram.

Kamp om toppverva

Den endra maktbalansen kan òg få store konsekvensar når EU skal utnemne den neste leiarskapen.

Det kanskje viktigaste spørsmålet er kven som skal overta som president for EU-kommisjonen når Jean-Claude Juncker går av i haust. EPPs kandidat er Manfred Weber frå CSU i Bayern. Han har strevd med å markere seg utanfor Brussel, og i ei meiningsmåling i heimlandet Tyskland nyleg var det berre 26 prosent av veljarane som var i stand til å identifisere han.

– Han står ikkje fram som den sterkaste kandidaten, konstaterer Bjørn Høyland, professor i statsvitskap ved UiO.

Høyland trur kampen om toppverva kjem til å bli hardare no enn etter det førre valet.

Alternative koalisjonar

Frankrikes president Emmanuel Macron har allereie vore tydeleg på at han vil krevje å få eit ord med i laget.

Kandidaten til sosialdemokratane, nederlendaren Frans Timmermans, har for sin del foreslått ein brei koalisjon med dei venstreradikale partia, dei grøne og dei liberale for å rive toppverva ut av hendene på EPP.

I dag er EU-presidenten, Donald Tusk, presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, og presidenten i EU-parlamentet, Antonio Tajani, alle frå EPP.

Fragmentering

Men kor viktig er det eigentleg kven som sit på toppen? Pernille Rieker, forskar ved NUPI, er usikker.

– Partia som får noko å seie i valet til toppverva i EU, vil ha nokre nyansar i synet på korleis EU skal utvikle seg vidare. Men dei er alle pro-europeiske, seier Rieker.

Ho meiner hovudskiljet går mellom dei partia som er positive til EU, og dei som er skeptiske.

Høyland er av same oppfatning. Han ser med uro på fragmenteringa av partilandskapet og behovet for breie, blokkoverskridande koalisjonar for å oppnå fleirtal.

– Den største utfordringa eg ser på lang sikt, er at det blir endå mindre konkurranse i EU-parlamentet. Konkurransen vil gå på om ein er for eller mot EU, heller enn høgre mot venstre. Då får ein ikkje ein god politisk diskusjon om alternative retningar for EU. I staden får ein ein diskusjon om legitimiteten til EU, seier Høyland til NTB.

– Det viskar ut den konkurransen som er essensiell for at eit demokrati skal verke, seier han.

Fakta om EU-valet:

* Valet til nytt EU-parlament startar torsdag 23. mai i Nederland og Storbritannia, fredag 24. mai i Irland og Tsjekkia, laurdag 25. mai i Latvia, Malta og Slovakia og søndag 26. mai i resten av medlemslanda i EU.

* Dei første valresultata kan ventast rundt klokka 23 søndag kveld.

* Alt i alt skal det veljast 751 representantar. Talet blir redusert til 705 representantar viss Storbritannia går ut av EU.

* Om lag 400 millionar europearar har stemmerett i valet.

(©NPK)