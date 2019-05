Colombia ber om internasjonal hjelp med migrantstraum frå Venezuela

utenriks

Colombias utanriksminister, Carlos Holmes Trujillo, sa onsdag at landet strevar med å handtere den kraftige straumen av menneske som kjem frå det kriseramma Venezuela. Kvar einaste dag kryssar fleire enn 63.000 nye personar grensa.

– I dag har vi 1.296.552 personar frå Venezuela i landet vårt. Dette er det nest største mengda migrantar til eitt land etter talet på syrarar som har reist til Tyrkia, men det er flest personar på kortast tid, sa Trujillo og la til at talet på migrantar aukar i takt med at situasjonen i Venezuela blir forverra.

Ministeren bad om at det internasjonale samfunnet går saman for å avhjelpe den vanskelege situasjonen og bidra med ressursar. Han bad òg om auka internasjonal solidaritet og fleire politiske og økonomiske sanksjonar som kan bidra til president Nicolás Maduros fall. Til liks med dei fleste vestlege land støttar Colombia opposisjonsleiar Juan Guaidó som Venezuelas rette leiar.

3,4 millionar venezuelanarar har flykta frå landet, ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Det er venta at dette talet vil stige til 5,4 millionar innan utgangen av året.

