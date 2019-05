Spekulasjonar om Mays framtid

utenriks

Skottlandminister David Mundell har bedt om eit møte, og ein delegasjon brexittilhengarar i regjeringa skal seinare i ettermiddag òg møte May, skriv TV-stasjonen ITV på Twitter.

Politisk redaktør i BBC Laura Kuenssberg skriv på Twitter at enkelte kjelder i regjeringa seier dei ikkje trur at ho vil sitje som statsminister etter måndag, men at andre er usamde.

May la tysdag fram den siste planen sin for å få skilsmisseavtalen som er forhandla fram med EU, gjennom i Parlamentet. Det meste tyder på at planen ikkje fører fram.

Tilbodet til statsministeren er mellom anna at Parlamentet skal få avgjere om det skal haldast ei ny folkeavstemming om brexit – viss forsamlinga berre vedtar den siste brexitplanen hennar.

Men løfta, kombinert med nokre kosmetiske endringar og ein litt annan framgangsmåte, ser ikkje ut til å blidgjere kritikarane, verken i hennar eige konservative parti eller i opposisjonen.

