Ny mindretalsregjering i Austerrike

Kurz' statsrådar frå det konservative partiet ÖVP held på postane sine. Dei ledige postane etter at Fridomspartiet (FPÖ) no er ute av regjeringa, er fylt opp med ekspertar og høgtståande embetsfolk.

Tidlegare leiar for høgsteretten i landet, Eckart Ratz, er ny innanriksminister. Luftfartssjef Valerie Hackl har tatt over vervet som samferdselsminister, og nestleiar for generalstaben til hæren, Johann Luif, er ny forsvarsminister.

Posten som arbeids-, sosial- og helseminister går til Walter Pöltner, som har hatt verv som høgtståande embetsmann i regjeringsapparatet.

FPÖ varsla tysdag at partiet vil stemme for det varsla mistillitsforslaget til opposisjonen mot Kurz etter at han måndag sparka innanriksminister Herbert Kickl.

Kurz har leidd ein regjeringskoalisjon beståande av ÖVP og FPÖ sidan hausten 2017.

