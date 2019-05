Kina skuldar USA for vingling og øydelegging av handelsløysing

utenriks

Ambassadør Cui Tiankai rettar skuldingane mot USA i eit intervju med Fox News. Der omtaler han òg avgjerda frå Det kvite hus om å forby overføring eller sal av amerikansk teknologi til Kinas telekomgigant Huawei som «politisk motivert».

USA har på si side i lang tid hatt mistankar om koplingar mellom Huawei og kinesiske styresmakter.

10. mai vedtok USA å auke tollsatsane på ei rekke kinesiske varer verd 200 milliardar dollar. Frå før har USA innført toll på kinesiske varer verd 50 milliardar dollar. Kina svarte med å auke tollsatsar på amerikanske varer verd 60 milliardar dollar.

Den kinesiske ambassadøren meiner Trump-administrasjonen er skuld i at ein ikkje har vorte samd.

– Viss ein ser gjennom prosessen rundt handelssamtalane mellom oss i løpet av det siste året, er det ganske openbert at den amerikanske parten meir enn éin gong har endra meining i siste augneblink og brote med forsøk på avtaleutkast som allereie var oppnådd, seier han, men legg til at USA er open for å halde fram samtalane.

Eit diplomatisk notat som USA fekk tilsendt i byrjinga av mai viste at Kina hadde gjort systematiske redigeringar på eit utkast til handelsavtale som partane hadde vorte samde om, ifølgje fleire kjelder. Dokumentet var fullt av endringar og undergrev kjernepunkta i Washingtons krav, opplyste kjeldene til Reuters.

(©NPK)