Israels riksadvokat gir Netanyahu pusterom til hausten

Netanyahu er sikta for korrupsjon. Mandelblit tilrår at det blir tatt ut tiltale mot statsministeren for muting, bedrageri og økonomisk utruskap. Men Netanyahu har rett til å forsvare seg i ei formell rettshøyring før riksadvokaten tar ut ein eventuell tiltale.

Høyringa skulle ha funne stad 10. juli. Mandelblit har no vedtatt å utsetje ho i tre månader, til byrjinga av oktober, etter at Netanyahus advokatar har bedt om utsetjing for å kunne få tid til å gå gjennom materialet til påtalemakta.

Netanyahu, som vart attvald som statsminister i byrjinga av april, nektar for å ha gjort noko gale og hevdar å vere utsett for ein politisk heksejakt.

Han har enno ikkje fått på plass ny regjering, sjølv om det har gått seks veker. Han er avhengig av støtte frå fleire nasjonalistiske og ultraortodokse parti for å få fleirtal i Knesset, noko som har vist seg å vere komplisert. Sjølv skuldar han potensielle koalisjonspartnarar for å ha urealistiske krav for å bli med i regjering.

President Reuven Rivlin har gitt Netanyahu frist til 29. mai med å få stabla ny regjering på beina.

Samtidig melder israelske medium at Netanyahu skal vere opptatt av å få til eit lovverk som vil sikre han immunitet frå straffeforfølging. Likud-partiet avviser at det er det som er grunnen til at regjeringsforhandlingane trekker ut i tid.

