Indonesisk politi løyste opp valdemonstrasjonar med tåregass

utenriks

Den tapande presidentkandidaten, tidlegare general Prabowo Subianto sa tysdag at han ikkje ville akseptere at utfallet frå valkommisjonen i landet slo fast at sittande president Joko Widodo hadde vunne valet som vart halde 17. april. Subianto sa han ville prøve valresultatet for domstolen og åtvara om at påstandane hans om valfusk kunne resultere i opptøyar.

Fleire tusen demonstrantar demonstrerte etter fråsegna for å vise støtta si til den pensjonerte generalen. Over 30.000 politifolk var plasserte ut i gatene i beredskap, men dei fleste markeringane enda fredeleg. Politiet fyrte av likevel tåregass mot nokre demonstrantar som ikkje ville flytte seg etter ordre. Det vart også kasta gjenstandar og fyrverkeri mot ordensmakta.

Det har òg vore spenning i Jakarta etter at fleire islamistar med tilknyting til IS vart arrestert i førre veke, etter at det vart avdekt planar om å bombe demonstrasjonar som kunne oppstå i etterkant av valet.

(©NPK)