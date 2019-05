British Steel kollapsar – tusenvis av arbeidsplassar i fare

utenriks

Det melder blant andre BBC onsdag.

British Steel har rundt 5.000 tilsette, dei fleste av dei ved anlegget til selskapet i Scunthorpe aust i England. Ytterlegare 20.000 jobbar står i faresona hos underleverandørane til selskapet, i mellom anna Frankrike og Nederland.

Denne veka vart det klart at British Steel, som er eigd av investeringsselskapet Greybull, prøvde å sikre seg fleire hundre millionar kroner i krisehjelp for å sikre at selskapet greier å takle det som blir omtalt som «brexit-relaterte saker».

Den britiske regjeringa lova tysdag at alle steinar skulle bli snudde for å hjelpe det som er den nest største stålprodusent i landet, men har avvist kravet til opposisjonen om at selskapet må bli nasjonalisert.

Både British Steel og låntakarane til selskapet sa at dei var førebudde på at selskapet vart sett under administrasjon av konsulentselskapet Ernst & Young allereie onsdag.

Tidlegare i mai greidde British Steel å sikre eit statleg lån på 120 millionar pund for å dekke kostnadane til EUs system for klimakvotar.

