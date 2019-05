Dommar seier Trump må opplyse om eigne rekneskapar

utenriks

Avgjerda er eit resultat av at Kongressen i si tid prøvde å få innsyn i Trumps rekneskapar frå tida før han vart president. For å unngå dette, saksøkte presidenten sjølv og dei private selskapa hans Representanthuset. Stemninga frå komitéleiar Elijah Cummings gjekk mot ein rekneskapsførar for Trump Organization med krav om innsyn i Trumps finansar fleire år tilbake.

Den føderale dommaren Amit Mehta, som i si tid vart utnemnt av president Barack Obama, meiner no at ønsket ikkje var urimeleg og konkluderer med at Trump ikkje kan blokkere stemninga.

I avgjerda si støttar Mehta Kongresskomiteen trua si i at dei etterspurde dokumenta mellom anna kan hjelpe lovgivarar i arbeidet med å styrke etikken og fullføre lovarbeid.

– Grunnane til komiteen for å be om innsyn i rekneskapane er lovleg gyldige, slår dommaren fast. Han ville ikkje ta stilling til om framstøyten til komiteen om innsyn i dokumenta var politisk motivert.

