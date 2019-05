Trump vil ikkje la Iran ha atomvåpen

utenriks

Fråsegna vart gitt til nyheitskanalen Fox News etter at Trump skreiv på Twitter at Iran blir utsletta om dei angrip amerikanske interesser.

– Eg vil ikkje la Iran ha atomvåpen, sa Trump under intervjuet, og la til:

– Eg vil ikkje slåst. Men når du har situasjonar som med Iran, kan du ikkje la dei ha atomvåpen, du kan ikkje la det skje.

Spenninga mellom USA og Iran har vore stigande den siste tida etter at USA har utplassert ei hangarskipsgruppe og sendt bombefly til Persiabukta for å stå imot det USA kallar truslar.

«Viss Iran vil slåst, vil det vere den offisielle slutten på Iran. Tru aldri USA igjen», skreiv den amerikanske presidenten på Twitter søndag.

Meldinga var meint å vere eit svar til leiar Hossein Salami i Irans revolusjonsgarde. I ei fråsegn til nyheitsbyrået ISNA søndag sa han at Iran ikkje ønskte nokon krig med USA, men at dei heller ikkje frykta ein.

Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif tona laurdag ned utsiktene til krig i regionen då han sa at Iran er imot krig, og at ingen har nokon illusjonar om at det kan lykkast å utfordre Iran.

Under eit besøk i Kina denne veka sa han òg at han heller ikkje trudde at Trump ønskte krig, men at han blir pressa av folk rundt seg.

