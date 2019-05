Google blir pressa til å kutte kontakten med kinesiske Huawei

utenriks

Midt under den aukande handelskrigen mellom USA og Kina har president Donald Trump lagt ned forbod for amerikanske selskap mot å drive handel med telekomselskap som administrasjonen oppfattar som ein trussel.

Tiltaket rammar særleg den kinesiske telegiganten Huawei som står på svartelista til handelsdepartementet over selskap som berre kan få handle med amerikanske partnarar viss dei blir klarerte og får grønt lys. Forbodet rettar seg spesielt mot teknologideling.

Gir etter

– Vi rettar oss etter dette pålegget og er i ferd med å gå gjennom konsekvensane, seier ein talsperson for Google til AFP.

Google og Huawei har lenge hatt eit tett samarbeid, noko som har vorte understreka under fleire mobillanseringar dei siste åra. No har forholdet tatt ein brå slutt, og det er tragiske nyheiter for alle med Huawei-telefonar, skriv Dagbladets Dinside.

Google vil i siste instans stanse all forretningsverksemd med Huawei som omfattar overføring av maskinvare, programvare og tekniske tenester.

Ifølgje Reuters har Google blokkert tenestene sine for Huawei og fjerna Android-lisensen til selskapet. I praksis vil det bety at kommande Huawei-modellar blir leverte utan tilgang til Googles tenester som Gmail, YouTube, Google Maps og andre.

Blir ikkje oppdatert

Allereie eksisterande telefonar vil ikkje miste appane dei har i dag, men blir avskorne frå framtidige oppdateringar, skriv Dinside.

Leiinga i Huawei har ikkje kommentert den siste utviklinga i forholdet til Google. Nyheita kjem neppe overraskande etter turbulensen den siste tida omkring spionasjoskuldingar og bygging av neste generasjon internett, det såkalla 5G-nettet.

USA og fleire andre land vil ikkje sleppe til Huawei av frykt for at fortrulege og kjenslevare opplysningar blir lekne til kinesiske etterretningsorganisasjonar. Huawei melde for eit års tid sidan at selskapet vurderer å bygge sitt eige operativsystem, dersom Android skulle falle bort. Det er ikkje kjent kor langt dette arbeidet er kommen.



(©NPK)