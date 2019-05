Tidlegare statsminister i Australia Bob Hawke død

utenriks

Bob Hawke er den statsministeren frå Labor som har sete lengst i stillinga.

Han vart vald og attvald som statsminister fire gonger på 80-talet og tapte aldri eit val, men vart til slutt fjerna i eit bakromskupp i partiet i 1991.

Han vart sett på som den typiske australiaren som stod fram som ein heilt vanleg mann, med kvinnehistoriene sine og alt, som veljarane tilgav gong etter gong.

– Han var ekstremt populær blant kvinnelege veljarar, og mennene likte han òg sidan han var ein sportsmann og ein svært effektiv fagforeiningsleiar. Han var verkeleg Mister Populær, seier Susan Ryan, som var statsråd i ei av regjeringane hans.

Han var aldri redd for å vise kjenslene sine og hadde ingen problem med å gråte for open scene viss det var noko han var lei seg for, frå private ting til massakren på Himmelfredsplassen i Beijing. Og det vart akseptert.

Trass i fagforeiningsbakgrunnen bidrog han til samarbeid mellom forretningslivet og fagrørsla og gjennomførte reformer som enkelte meinte flytta Labor mot høgre.

Etter at han forlét politikken, gjekk han inn i forretningslivet, mellom anna som konsulent i Kina, og var ein viktig pådrivar for det robuste økonomiske samarbeidet mellom Australia og Kina.

