Mange drepne i angrep mot jihadistar på Sinai

Dei mistenkte jihadistane hadde ulike typar skytevåpen, ammunisjon og eksplosiv som vart funne fleire stader nord og sentralt på Sinai-halvøya, heiter det i ein video som det egyptiske militæret la ut på sosiale medium torsdag.

Egypt sette i fjor i verk ein omfattande militæroffensiv mot det som er grunn til å tru er IS-grupper, fleire stader på Sinai, og ifølgje opplysningane på torsdag vart 47 islamistar drepne og 158 personar arrestert i ein nyleg aksjon. Også fem egyptiske regjeringssoldatar vart drepne.

Vidare blir det opplyst at 358 sprengladningar som var meinte å brukast mot egyptiske tryggingsstyrkar, har vorte beslaglagt og destruert. Det er ikkje opplyst når aksjonen og arrestasjonane skjedde.

Delar av Sinai-halvøya har vorte eit episenter for militante islamistiske opprørarar som blir knytt til IS. Fleire hundre militante islamistar har vorte drepne etter at egyptiske tryggingsstyrkar starta ein offensiv mot dei i februar 2018.

