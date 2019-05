Greta Thunberg på framsida av Time Magazine

utenriks

– Alt verka meiningslaust, det kjendest som om det ikkje var noko poeng i å gå på skulen viss det ikkje finst ei framtid, seier Thunberg til Time om kvifor ho starta klimastreiken som gjorde henne verdskjend.

No har skulen vorte eit fristad for 16-åringen. Ho beskriv det som at ho lever i to ulike verder.

– Her er eg berre ei taus jente og der er eg veldig kjent, seier ho.

Ho fortel òg om korleis ho handterer truslar og netthets.

– Det er ganske morosamt når det einaste folket kan gjere er å håne deg, eller snakke om utsjånaden din eller personlegdommen din. Det betyr at dei ikkje har nokon argument eller noko anna å seie, seier Thunberg.

(©NPK)