24 i retten for drap på skandinaviske turistar i Marokko

Den norske 28-åringen Maren Ueland og den danske 24-åringen Louisa Vesterager Jespersen vart brutalt drepne då dei prøvde å ta seg til Nord-Afrikas høgaste punkt, Jbel Toubkal i Marokko, 17. desember i fjor.

Torsdag held rettssaka mot 24 personar som er mistenkte for å stå bak dobbeltdrapet fram. Fire av dei er tiltalte for sjølve drapa, og dei risikerer dødsstraff sjølv om Marokko ikkje har avretta nokon på 25 år. Ein sveitsisk-spansk mann blir skulda for å ha trent dei opp. Dei 19 andre er tiltalt for å ha gitt tilslutning til ein terrororganisasjon.

Ifølgje tiltalen hadde dei hovudmistenkte, som blir antatt å ha vore inspirert av IS sjølv om etterforskinga til politiet ikkje har funne nokon direkte kopling til islamistgruppa, tatt seg til området nokre mil utanfor Marrakech for å drepe turistar.

I tillegg til å vere tiltalt for drap, er dei tiltalte for å fremme terrorisme og danne ei terrorcelle.

Rettssaka skulle ha byrja 2. mars, men vart utsett etter at forsvarsadvokatane kravde meir tid på å førebu seg. Saka starta klokka 10 i byen Salé nordvest i Marokko.

