Verste meslingutbrot i USA på 25 år

Dei fleste nye smitta er registrerte i New York, ifølgje Reuters.

USAs senter for smittekontroll- og førebygging melder om 9,8 prosent auke i talet på meslingtilfelle i mai. Helsestyresmaktene meiner spreiing av desinformasjon om meslingvaksine har skulda for at meslingar er på frammarsj.

Viruset blir stort sett spreidd blant barn i skulealder. Grupperingar blant foreldre i USA, nokre av dei ultraortodokse jødar i New York, har høglydt delt bekymringane sine for at meslingvaksinen kan føre til autisme hos barn. Denne påstanden er fleire gonger tilbakevist frå helsevesenet.

