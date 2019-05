Fem drepne i samanstøyt i Sudan

utenriks

Dei fem vart drepne i skyting under ein i utgangspunktet roleg demonstrasjon i hovudstaden, kort tid etter nyheita om at Sudans avsette president Omar al-Bashir vart sikta i samband med drap på demonstrantar. Bashir blir skulda både for å ha oppmuntra til drap og for å ha vore involvert då tryggingsstyrkane i landet gjekk laus på demonstrantar som kravde at regimet skulle gå av.

Samtidig med at drapssiktinga mot Bashir vart kjent, opplyste protestrørsla at dei har inngått ein avtale med militærjuntaen i landet om strukturen for eit nytt sivilt styre. Rådet skal omfatte både sivile og representantar frå hæren, ifølgje ein talsmann.

Skyting

Utanfor eit militærområde i Khartoum deltok demonstrantar frå protestrørsla i ein såkalla sitt-ned-aksjon.

– Nokre uidentifiserte personar som ønskte å øydeleggje forhandlingane mellom dei to partane prøvde å ta seg inn til aksjonen, og skot vart fyrt av og førte til drapet på ein major i militærpolitiet, heiter det i ei fråsegn frå militærleiinga i Sudan.

Ytterlegare tre soldatar vart såra, i tillegg til fleire sivile og demonstrantar.

Legar knytte til protestrørsla seier seinare måndag kveld at også fire demonstrantar skal ha vorte drepne i skyting i Khartoum, minst éin av dei under aksjonen ved militærområdet. Ifølgje protestrørsla var det militæret som opna eld, for å splitte opp demonstrantane som deltok i aksjonen og for å «forstyrre gjennombrotet i forhandlingane». Protestrørsla legg skulda på dei tidlegare makthavarane i landet.

Held fram tysdag

Begge partar stadfestar overfor AFP at ein avtale er inngått og at forhandlingane held fram tysdag.

– På møtet i dag vart vi samde om strukturen og maktfordelinga, seier talsperson for protestrørsla Taha Osman.

Makta skal fordelast på tre nivå: eit øvste råd, utøvande makt – regjeringa – og eit lovgjevande organ. Tysdag skal partane diskutere overgangsperioden og samansetninga i dei ulike maktorgana.

Militærjuntaen stadfestar at ein avtale er inngått.

– Vi er samde om å setje saman overgangsstyresmakter på alle tre nivå, det høgaste, det utøvande og det lovgivande, seier talsperson generalløytnant Shamseddine Kabbashi.

Militæret ønsker ein overgangsperiode på to år, medan protestrørsla vil ha fire år.

Vegen fram

Vegen mot nytt styre starta for alvor med demonstrasjonane mot Bashir på tampen av fjoråret. Protestrørsla voks gjennom vinteren, og 11. april fekk dei innfridd kravet om Bashirs avgang då forsvarsleiinga avsette og arresterte han.

Men demonstrantane gav seg ikkje med det og har halde oppe presset mot den nye militærjuntaen med krav om å gjeninnføre eit sivilt demokratisk styre. Demonstrantane meiner overgangsregimet berre er ei fortsetjing av Bashirs gamle regime.

Måndag vart det gjennombrotet i forhandlingane og fengsling av Bashir.

Den avsette presidenten blir skulda både for å ha oppmuntra til drap og for å ha vore involvert då tryggingsstyrkane i landet gjekk laus på demonstrantar.

Etterlyst

Ifølgje menneskerettsaktivistar vart rundt 100 demonstrantar drepne dei fire månadene med protestar før militærkuppet der Bashir vart avsett.

75 år gamle Omar al-Bashir, som sjølv greip makta i eit militærkupp i 1989, vart i 2009 tiltalt for krigslovbrot og folkemord i Darfur-regionen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Han har vore etterlyst internasjonalt sidan.

Sudans kuppmakarar har opplyst at dei ikkje aktar å utlevere han til Haag-domstolen og seier at det vil vere opp til ei framtidig sivil regjering å avgjere om han skal utleverast.

