Bitcoin stig i verdi igjen

utenriks

Måndag nådde bitcoin sitt høgaste nivå sidan juli i fjor, utan at det finst noka god forklaring på kvifor det skjer akkurat no. Ifølgje Reuters samanfell veksten likevel med kryptovalutakonferansen Consensus i New York, og bitcoinverdien har òg stige under andre Consensus-konferansar.

Bitcoin var opp nesten 17 prosent og vart handla for 8.131 dollar i snitt, 8.167,50 dollar på det meste måndag.

I 2018 hadde bitcoin ein lang nedtur, frå å ha vore oppe i ein verdi på nesten 20.000 dollar til drygt 3.000 dollar.

