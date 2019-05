Norsk oljetankar fekk hol i skroget utanfor Emirata

utenriks

Oljetankaren, som er på drygt 47.000 dødvekttonn, er eigde av Thome Ship Management, og det 14 år gamle skipet seglar under norsk flagg.

Reiarlaget opplyser i ei kunngjering at «en ukjent gjenstand» søndag forårsaka eit hol i akterenden av skroget, men at det verken er fare for skadelege utslepp eller at skipet skal søkke.

MT Andrea Victory ligg framleis utanfor kysten av hamnebyen Fujairah i Dei sameinte arabiske emirata, og mannskapet hjelper no ifølgje Thome Ship Management lokale styresmakter i granskinga av kva som kan ha skjedd.

Saudi-Arabia opplyste måndag at to andre oljetankarar var utsette for «sabotasje» utanfor kysten av Emirata, men det er uklart kor store skadane er og kva som har forårsaka dei.

