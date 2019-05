Duterte styrker truleg grepet på Filippinane

utenriks

Halvparten av dei 24 seta i overhuset i landet var på val, og det same var 81 guvernørpostar, 1.634 borgarmeisterstillingar og 13.500 sete i byråd og kommunestyre landet over.

Senatet på Filippinane var frå før kontrollert av Duterte-tilhengarar, og meiningsmålingar før valet tyder på at den omstridde presidenten med valet på måndag styrkte makta si ytterlegare.

Med Senatet i ryggen har Duterte lova å revidere grunnlova i landet, gjeninnføre dødsstraff og senke den kriminelle lågalderen frå tolv til ni år.

Siste skanse

Senatet, der medlemmene blir valde for seks år om gongen, har historisk vore rekna som den siste skansen til opposisjonen.

– Senatet har til ei viss grad prøvd å kontrollere Dutertes verste instinkt, seier analytikaren Richard Heydarian.

Duterte har ført ein brutal kamp mot narkotika og skryt openlyst av at minst 3.000 er drepne. Menneskerettsorganisasjonar hevdar talet kan vere fire gonger så høgt og skuldar presidenten for lovbrot mot menneskja.

Opposisjonen fryktar no at han gjennom ei grunnlovsendring vil opne for at presidentar kan sitje lenger enn éin periode.

Arvtakarar

Sjølv om 74-åringen ikkje skulle lykkast med dette, kan Duterte-familien komme til å styre vidare på Filippinane. Dottera Sara, som måndag truleg vart attvalt som borgarmeister i Davao, blir nemnt som ein mogleg presidentkandidat i 2022.

Dutertes son Sebastian vart attvalt som viseborgarmeister i same byen, sidan han ikkje hadde nokon motkandidatar.

Den eldste sonen til presidenten Paolo har òg kasta seg inn i politikken og stiller til val i underhuset.

Resultata frå valet på måndag kan ifølgje den nasjonale valkommisjonen først ventast tysdag.

