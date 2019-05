Mann tiltalt for hatkriminalitet etter synagoge-angrep i USA

utenriks

Påtaleansvarlege seier dei lovar å bringe rettferd til pårørande og ser ikkje bort frå at dei vil be om dødsstraff for tiltalte.

– Vi vil ikkje tillate at samfunnsmedlemmene våre blir jakta på i bedehuset sine, der dei skal føle seg frie og trygge når dei praktiserer religionen sin, seier statsadvokat Robert S. Brewer Jr.

Ei 60 år gammal kvinne vart skoten og drepen og tre andre, inkludert ein åtteåring, vart skadde under angrepet som fann stad i synagogen i Poway utanfor San Diego i april. Det at våpenet til gjerningsmannen slutta å fungere, kan ha redda mange liv.

19-åringen er tiltalt for drap og 53 tilfelle av drapsforsøk. Hatkriminalitet-tiltalane kjem på toppen av dette.

Eit brev som blir antatt å vere forfatta av tiltalte, og som vart lagt ut på nettet i forkant av angrepet, viser til høgreekstremisme og jødehat som motivet til gjerningsmannen. Då tiltalte sjølv ringde politiet etter skytinga, sa han at han måtte «forsvare sitt folk mot jødane».

