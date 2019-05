Israel gjenopnar fiskerisone ved Gaza

utenriks

Det israelske kontoret som har ansvar for sivile palestinske saker, seier at Israel skal utvide sona til tolv nautiske mil frå fredag for å «hindre at levekåra blir forverra» på Gazastripa.

Ei våpenkvile som Egypt, Qatar og FN bidrog til å forhandle fram etter dei verste trefningane sidan krigen i 2014, har ført til at det er relativt fredeleg langs grensa. Sist helg vart 25 palestinarar og fire israelarar drepne.

Alle detaljar i våpenkvila er ikkje kjent, men truleg inkluderer den økonomiske bistand for å avhjelpe den djupe nøda som Israels og Egypts blokade sidan 2007 har ført til.

