Farages nye brexit-parti kan få stor oppslutning i EU-valet

Farages nye brexit-parti, som heiter The Brexit Party, ligg an til å vinne 29 prosent av stemmene i valet 23. mai, ifølgje ein såkalla «poll of polls» som Financial Times har gjennomført.

Årsaka til den høge oppslutninga er at over halvparten av dei som stemte på Dei konservative i det britiske valet i 2017, seier dei har planar om å stemme på Farages nye parti denne månaden, ifølgje analysen som er basert på fleire målingar.

Over to tredelar av dei tidlegare konservative veljarane planlegg å gi støtta si til andre parti i valet på EU-parlament. EU-venlege konservative seier dei vil stemme på dei tre brexit-motstandspartia Liberaldemokratane, Dei grøne og det nye partiet Change UK.

Det største opposisjonspartiet, Labour, er venta å miste 13 prosent av oppslutninga si frå 2017-valet, i hovudsak fordi veljarar hoppar over til Farages brexit-parti og til det rivaliserande UK Independence Party (UKIP).

Farage var leiar for UKIP fram til juli 2016, like etter at Storbritannia i ei folkerøysting stemte for å forlate EU.

