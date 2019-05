«The Beach»-strand stengt til 2021

utenriks

Maya Bay på den thailandske øya Koh Phi Phi Leh i Krabi-provinsen har vore stengd sidan juni i fjor på grunn av omfattande miljøskadar. Thailandske styresmakter melde den gongen at dei kom til å stenge stranda på ubestemt tid.

No har styresmaktene bestemt at stranda skal haldast stengt heilt fram til midten av 2021 for å gi korallrevet utanfor ytterlegare tid til å komme seg.

Sidan Leo som ryggsekkturist leita etter den perfekte, urørte stranda i filmen frå 2000, har Maya Bay vorte besøkt av opp mot 5.000 turistar dagleg.

