Tre drepne i antatt IS-angrep i Sør-Libya

utenriks

Væpna menn storma torsdag tettstaden Ghadwa og opna eld før dei trekte seg tilbake til ørkenen, opplyser lokale innbyggarar til Reuters. Militærtenestemenn stadfestar overfor same nyheitsbyrå at tre menneske vart drepne.

Angrepet er det andre IS blir mistenkt for å stå bak i Libya på få dagar. Laurdag vart ni soldatar drepne då væpna gjerningspersonar storma ein treningsleir for dei austlibyske styrkane til opprørsgeneralen Khalifa Haftar. IS hevda å stå bak.

Den ytterleggåande islamistgruppa er aktiv i sørlege delar av Libya. Dei trekte seg tilbake dit etter å ha tapt si høgborg i den sentrale byen Sirte i desember 2016.

