Svensk mann tiltalt for 24 år gammal valdtekt

Ei åtte år gammal jente vart i 1995 utsett for grov valdtekt i Göteborg medan ho var på veg heim frå skulen. Sjølv om politiet sikra DNA-spor frå åstaden, fann dei aldri gjerningspersonen. 350 menn vart sjekka i DNA-registeret, utan at det vart gjort noko treff.

Ei lovendring som vart innført tidlegare i år, gav likevel politiet verktøyet dei trong: Moglegheita til å gjere såkalla familiesøk i DNA-registeret ved grove lovbrot. Med det kunne politiet sjekke om DNA-bevisa gav treff på familiemedlemmer av gjerningspersonen, slik at dei på den måten kunne finne fram til han.

Påtaleansvarleg Thomas Ahlstrand seier 58-åringen utviste «spesiell råskap», og viser til at åtteåringen vart mishandla og slått fleire gonger i hovudet før ho vart valdtatt. Han er glad for at gjerningsmannen til slutt vart tatt.

– Det er veldig tilfredsstillande at eit så vanskeleg lovbrot blir etterforska og oppklart, og at det kunne skje innan den tida vi hadde på oss, seier Ahlstrand, og viser til at foreldingsfristen ville gått ut neste år.

Politiet fann ingen andre vitne til hendinga enn åtteåringen sjølv, og Ahlstrand opplyser at DNA-sporet er det viktigaste beviset dei har mot mannen, som vart arrestert i slutten av februar i år.

58-åringen nektar straffskuld. Forsvarsadvokat Thomas Håkansson vil ikkje kommentere saka ytterlegare.

