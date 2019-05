Sjelegransking i Sibiu

utenriks

Ei høgtideleg fråsegn med ti bod for EUs framtid. Det var hovudleveransen frå EUs uformelle toppmøte i den rumenske byen Sibiu torsdag.

«Vi vil stå sammen i tykt og tynt. Vi vil vise solidaritet med hverandre i tider der det er behov for det, og vi vil alltid holde sammen. Vi kan og vi vil snakke med én stemme», heldt stats- og regjeringssjefane fast i erklæringa.

Samhald er nødvendig viss Europa skal gjere stemma si høyrt, åtvara Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Verda søv ikkje, sa ho.

– Vi må vere innovative, vi må vere sterke, og vi må vere sameina.

Ny strategi

På toppmøtet sparka stats- og regjeringssjefane i gang ein brei diskusjon om EUs strategiplan for dei kommande fem åra.

Diskusjonen skal etter planen avrundast på neste ordinære toppmøte 20.–21. juni, ifølgje EUs president Donald Tusk.

– Men éin ting kan eg seie med full sikkerheit allereie no. Leiarane har vist på ein kategorisk måte at dei ønsker å ta fullt politisk ansvar, ikkje berre for einskilde saker, men for EU som heilskap, sa han.

– Samhaldet er ikkje berre ein fasade, det er genuint, la EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker til.

Vanskelege val

Men diskusjonane er alt anna enn enkle. Tvert imot ligg ei rekke spørsmål på bordet der splittinga går djupt, og der europeiske leiarar har svært vanskelege avgjerder å ta.

Det gjeld til dømes i innvandringspolitikken, der EU har stått fast årevis i forhandlingane om korleis asylsøkarar skal fordelast mellom medlemslanda.

Det gjeld i diskusjonane om kva EU skal gjere med medlemsland som undergrev rettsstaten.

Det gjeld i forhandlingane om fordjuping av valutasamarbeidet.

Det gjeld i klimapolitikken.

Og det gjeld i spørsmålet om kva EU skal gjere for å hevde seg overfor eit stadig sterkare Kina og eit stadig meir uføreseieleg USA.

Klimasplitting

Klimaspørsmålet vart løfta fram av fleire av stats- og regjeringssjefane i Sibiu.

Ei gruppe på åtte medlemsland – leidde an av Frankrike – fremma krav om at EU no må gå inn for klimanøytralitet innan 2050. Men dei åtte klarte ikkje å få med seg Tyskland, slik dei hadde håpt.

– Når det gjeld målet for 2050, må vi reflektere over det, sa statsminister Angela Merkel då møtet var over.

Den harde realiteten er at medlemslanda er like splitta som før, konstaterte Tusk.

Brexitfritt

Opphavleg var ideen at toppmøtet i Sibiu skulle haldast 30. mars, dagen etter brexit. På den måten skulle stats- og regjeringssjefane få høve til å diskutere vegen vidare for EU umiddelbart etter den britiske sortien.

Det vart ikkje noko av. I staden vart toppmøtet sett til europadagen 9. mai, og etter kvart vart datoen for brexit utsett òg.

Storbritannias statsminister Theresa May var likevel ikkje invitert, og det uformelle toppmøtet vart bevisst erklært brexitfritt.

