Høgtståande opposisjonspolitikar arrestert i Venezuela

Arrestasjonen onsdag kjem ei veke etter opprøret der opposisjonsleiar Juan Guaidó prøvde å avsetje president Nicolás Maduro.

Zambrano var i bilen sin då han vart omringa av tungt væpna politibetjentar utanfor lokala til det sosialdemokratiske partiet Acción Democrática. Talspersonar for regjeringa seier Zambrano er under etterforsking for forræderi og oppvigling.

Førre veke vart fem drepne og 233 arresterte under eit mislykka forsøk på å få militæret til å vende seg mot Maduro. Berre eit fåtal militærtilsette slutta seg til opposisjonen, men opprøret ebba til slutt ut, med militæret framleis på Maduros side.

Zambrano var ein av ni opposisjonspolitikarar som stod ved Guaidós side under opprøret førre veke.

