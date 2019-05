Fleire millionar brasilianarar kan no bere våpen

utenriks

Høgreradikale Bolsonaro underteikna dekretet tysdag, men teksten vart først kjent onsdag. Bolsonaro vart vald til dels på grunn av den harde retorikken han fører mot den omfattande kriminaliteten i Brasil.

Blant dei som no fullt lovleg kan bere ladde skytevåpen på open gate og på jobben, er jegerar, gardbrukarar og til og med nokre journalistar.

Men ekspertar seier at liberalisering av våpenlovene i landet kan opne for meir vald i eit land som allereie har ein av dei høgaste drapsratane i verda, og at det dessutan kan vere i strid med grunnlova.

I 2017 vart det registrert 64.000 drap – 31 per 100.000 innbyggarar, noko som er tre gonger høgare enn det FN klassifiserer som endemisk vald.

– Vi kan vente auka drapstal. Vi reknar med at 20 millionar menneske no vil ha lov til å bere ladde våpen, og det er det verste som kunne skje i Brasil akkurat no, seier Ivan Marques, som leiar organisasjonen Sou de Paz.

Ei rekke politiske parti og aktivistgrupper planlegg å bringe saka inn for høgsterett. Dei meiner at liberaliseringa strid mot grunnlova fordi den lagar ny lovgiving og ikkje berre endrar eit eksisterande løyve.

Frå før har brasilianarar tilgang til å eige skytevåpen, men berre i private heimar, på skytebaner og til jakt, dersom ein har jaktløyve.

(©NPK)