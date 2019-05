EU kjeklar om spisskandidatar

utenriks

Nominasjonsprosessen var eit sentralt diskusjonstema då stats- og regjeringssjefane i EU møttest i den rumenske byen Sibiu torsdag.

Etter valet til nytt EU-parlament i slutten av mai skal nemleg heile leiarskapet i Brussel blir skifta ut. Men meiningane er delte om korleis nominasjonane skal gå for seg.

I EU-parlamentet har fleirtalet gått inn for eit system med såkalla spisskandidatar. Det går ut på at dei ulike partifamiliane i EU-parlamentet stiller med kvar sin offisielle kandidat til å overta som president for EU-kommisjonen.

Men ikkje alle er like begeistra for systemet.

– Spør veljarane mine. Dei har inga aning om kven spisskandidatane er, sa Luxembourgs statsminister Xavier Bettel på veg inn til toppmøtet i Sibiu.

Spisskandidatar kunne ifølgje Bettel ha vore ein god idé viss det fanst transnasjonale lister, slik at ein kunne stemme på kandidaten i heile EU. Men i eit system der kvart medlemsland vel sine eigne parlamentarikarar, gir det ikkje meining, ifølgje Bettel.

Formelt er det stats- og regjeringssjefane som nominerer neste president i EU-kommisjonen.

Kandidaten må deretter godkjennast av det nye EU-parlamentet.

