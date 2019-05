Brannen i Notre-Dame har ført til kraftig blyforureining

utenriks

Politiet i Paris opplyser at blynivået er målt til mellom 10 og 20 gram per kilo jord, mellom 32 og 65 gonger over det anbefalte nivået frå franske helsestyresmakter. Områda nærast katedralen er for tida sperra av.

I fråsegna på torsdag skriv politiet at hovudfaren er blystøv som kan legge seg på overflatene i nærliggande heimar og forretningsbygg. For å hindre blyforgifting tilrår styresmaktene grundig vask med ein varm klut, og at barn og gravide kvinner vaskar hendene ofte.

Hundrevis av tonn med bly vart brukt for å bygge Notre Dames rammestruktur, i tillegg til kyrkjespiret som brann og kollapsa.

(©NPK)