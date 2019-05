– Syriske styrkar vann tilbake tettstad og mellomalderborg frå opprørarar i Idlib

utenriks

Den seinaste bølgja av kampar i Idlib-provinsen, den siste attverande høgborga til opprørarane i Syria, er den hittil største trusselen mot våpenkvila Russland og Tyrkia forhandla fram for regionen i september.

Britiskbaserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder torsdag at president Bashar al-Assads styrkar vann tilbake tettstaden Qalaat al-Madiq etter at opprørarane trekte seg ut. Den Idlib-baserte aktivisten Alaa Moadamani stadfestar opplysninga.

Regjeringsvennlege Syrian Central Military Media skriv det same, og legg til at regjeringsstyrkane òg vann tilbake to andre mindre tettstader. Dei har no tatt stilling i mellomalderborga som Qalaat al-Madiq er kjent for, som ber same namn som tettstaden.

Tettstaden ligg nær Orontes-elva, terskelen til den frodige al-Ghab-sletta som brødfør sentrale delar av Hama-provinsen.

Framrykkinga torsdag skjer dagen etter at syriske styrkar gjenvann det nærliggande tettstaden Kfar Nabudah, som ifølgje aktivistar var Idlibs første forsvarslinje.

Offensiven til regjeringsstyrkane byrja 30. april, og har utløyst frykt for ein breiare syrisk militæraksjon med mål om å ta tilbake Idlib-provinsen. Han huser rundt 3 millionar menneske, mange av dei flyktningar frå andre delar av Syria.

