Thailand: Opposisjonen får fleirtal, men juntaen held truleg fram

Alliansen til opposisjonen, som består av sju parti, har vunne til saman 245 plassar i underhuset i parlamentet. Det er berre så vidt under halvparten av dei til saman 500 seta. Opposisjonspartiet Pheu Thai får 136 plassar. Dermed får opposisjonen over halvparten av plassane.

Det junta-tilknytte partiet Phalang Pracharat får 115 av seta. Det er elleve færre enn det partiet treng for å skaffe seg fleirtal. Men dei 250 handplukka senatorane til juntaen får lov til å stemme over statsministervervet, som Prayut Chan-o-cha har i dag, saman med dei 115 folkevalde. Det er ein konsekvens av dei nye reglane til juntaen som lèt senatorar stemme over statsministervervet.

Resultatet vart kunngjort seint onsdag, over ein månad etter valet 24. mars. Dette var det første valet i landet etter at juntaen greip makta under kuppet i 2014.

Sjølv om senatorane og Phalang Pracharat sikrar at juntaleiaren fortset ved makta, vil Palang Pracharat trenge koalisjonspartnarar i underhuset.

Dei mest opplagde partnarane vil vere Bhumjaitai og Det demokratiske partiet. Begge har fått over 50 av plassane i underhuset.

Men så langt har ikkje diskusjonen komme. Hestehandel, forhandlingar og utfordringar vil prege dagane som kjem.

– Partiet er delt, seier Talsmannen til det demokratiske partiet Sirichok Sopha.

Til saman 27 parti vil vere representerte i nasjonalforsamlinga når parlamentet trer saman innan 15 dagar.

