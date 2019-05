Pompeo ber USA og Storbritannia styrke vennskapet

utenriks

– Dette er definitivt ikkje tida for at nokon av oss skal byrje å nøle, sa Pompeo under eit besøk i London onsdag. Han understreka verdien av det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia, men stakk ikkje usemjer under stolen.

– La oss i fellesskap møte utfordringane i vår tid. Det spesielle forholdet mellom våre to land er ikkje berre noko som held fram av gammal rutine, men eit forhold som blomstrar og viser livskraft, trass i kva ein kan lese i avisene, sa Pompeo.

Han møtte pressa etter samtalar med statsminister Theresa May og utanriksminister Jeremy Hunt.

Pompeo viste til at samarbeidet i dei to landa om forsvar og etterretning har utvikla seg over hundre år og at felles verdiar er kjernen i president Donald Trumps bodskap når han kjem på statsbesøk til Storbritannia i juni.

Huawei

Men både i dei politiske samtalane og i talen han heldt i den konservative britiske tankesmia Center for policy studies, kom Pompeo inn på saker som dei to landa ser ulikt på. Langt oppe på denne lista står forholdet til dei kinesiske elektronikkgigantane Huawei og ZTE, som britane vurderer å bruke når 5G-nettet skal byggast opp.

USA har på det sterkaste åtvara mot å bruke 5G-teknologi frå Kina og hevdar at selskap som Huawei er pålagde å dele opplysningar med kinesiske etterretningsstyresmakter.

– Kvifor skal nokon gi så mykje makt til eit regime som allereie har brote digitale køyrereglar? Kva kan Hennar Majestets regjering gjere for å forsikre seg om at denne teknologien ikkje blir opne dører for Kinas spionsjefar, spurde Pompeo.

Samtidig som Pompeo heldt pressekonferanse, sa ein annan representant for USAs utanriksdepartement, Robert Strayer, at det vil få følgjer dersom britane vel å samarbeide med Huawei.

– Avhengige av tillit

– Vi samarbeider tett om deling av informasjon med Storbritannia og ei rekke andre land rundt om i verda. Vi er avhengige av tillit og vern av data. Viss eit land slepp Huawei inn i sitt 5G-nett, må vi revurdere korleis informasjonsutvekslinga med desse landa skal vere, sa Strayer.

Blant andre tema som USA og Storbritannia ser ulikt på, er atomavtalen med Iran, som Trump trekte USA ut av for eit år sidan, og repatriering av framandkrigarar som sit i forvaring i leirar i Irak og Syria.

– Vi forventar at kvar og ein nasjon tar heim borgarane sine og held dei innesperra. Vi har samla dei saman, dei er no i forvaring og slik må dei halde fram, så dei ikkje utgjer nokon fare for nokon, sa Pompeo. Storbritannia har så langt vore lite interessert i å la britiske IS-krigarar få vende tilbake til heimlandet.

(©NPK)