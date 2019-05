Netanyahu: – Israel vil ikkje tillate at Iran får atomvåpen

utenriks

Iran har alltid halde fast på at landet ikkje har planar om å utvikle atomvåpen og at atomprogrammet berre har fredelege formål. Men Israels regjering har aldri festa lit til dette, sjølv ikkje etter at atomavtalen kom på plass og Iran avgrensa programmet for å fjerne tvil.

– I dag tidleg på veg hit høyrde eg at Iran har tenkt å halde fram med atomprogrammet sitt. Vi vil ikkje tillate at Iran skaffar seg atomvåpen, sa Netanyahu då han onsdag talte under eit arrangement på Israels minnedag for falne i krig.

