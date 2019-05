EU tar tenkepause etter at Iran trekte seg frå delar av atomavtalen

utenriks

Onsdag gav Iran beskjed om at landet ikkje lenger vil respektere dei delane av avtalen som handlar om lagring av anrikt uran og tungtvatn. Avgjerda kjem som ei følgje av at USA har trekt seg frå avtalen og gjeninnført sanksjonar mot landet, samtidig som dei andre landa ikkje har greidd å få på plass ordningar som gjer at sanksjonane kan omgåast.

EU varslar at unionen treng tid til å vurdere innhaldet i beskjeden frå Iran.

– Innhaldet i meldinga må bli analysert, seier ein ikkje namngitt tenestemann i Brussel til nyheitsbyrået DPA.

Han seier òg at landa som framleis er ein del av avtalen, skal rådføre seg med kvarandre dei neste dagane. Dei fem landa er Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina.

Kina insisterte onsdag på at avtalen må vidareførast.

– Å vidareføre og gjennomføre heile avtalen er eit felles ansvar for alle partar, seier talsmann for Kinas utanriksdepartement, Geng Shuang.

Han understrekar at Kina er sterkt imot sanksjonane som USA på eiga hand har innført mot Iran.

– Vi ber alle relevante partar vere tilbakehaldne, styrke dialogen og unngå opptrapping, legg han til.

