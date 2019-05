utenriks

Kunngjeringa var venta, etter at medium i landet varsla at ei slik tilbaketrekking låg i korta. Ho kjem nøyaktig eitt år etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg frå avtalen mellom Iran og seks av stormaktene i verda.

Hensikta med avtalen var å hindre Iran i å utvikle atomvåpen mot at sanksjonane mot landet skulle lettast. Trump trekte likevel USA frå avtalen og gjeninnførte sanksjonar, inkludert ein embargo av Irans viktige oljesektor.