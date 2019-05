Sveriges Radio: Barna til norsk-svensk IS-krigar på veg til Irak

utenriks

For nokre veker sidan melde svenske medium at kurdiske styresmakter har gitt klarsignal til at den avlidne IS-krigarens sju små barn kunne fraktast til det svenske konsulatet i Arbil.

Ifølgje Sveriges Radio ventar morfaren til barna i den irakiske byen. Han skal ha fått tilsendt bilde av at barna passerer grensa. Ut ifrå bilda er det ikkje mogleg å identifisere kven av barna det dreier seg om.

Morfaren til barna Patricio Galvez har i ein periode prøvd å få barna heim til Sverige, sidan begge foreldra er døde. Galvez reiste i april til Syria for å leite etter barna, som er mellom eitt og åtte år gamle.

Michael Skråmo, som vart drepen i Syria i mars, var norsk statsborgar men er fødd og oppvaksen i Göteborg. Saman med si svenske kone, som også vart drepen i Syria, hadde han sju barn. Barna har den siste tida vore i flyktningleiren al-Hol i den delen av Syria som er kontrollert av kurdarar, og fleire av dei skal vere sterkt underernærte og sjuke.

Politiets tryggingsteneste har tidlegare anslått at det til saman er om lag 40 barn med norsk tilknyting i Syria i dag. 18 av dei er gjort reie for, og minst tolv av dei er foreldrelause.

(©NPK)