Storbritannia skal delta i valet på nytt EU-parlament

utenriks

Det var visestatsminister David Lidington som tysdag slo fast at forhandlingane med opposisjonen i Parlamentet om ein brexitavtale ikkje rekk å bli sluttført før valet til EU-parlament 23. mai.

– Det er diverre ikkje mogleg å komme i mål med desse forhandlingane før tidsfristen går ut. Vi hadde håpt å få orden på vår uttreden av unionen i tide, slik at dette valet ikkje måtte bli halde i Storbritannia, sa Lidington.

Han la til at regjeringa vil jobbe på høggir for at arbeidet med å klargjere forholda rundt utmeldinga skal bli ferdige så fort som mogleg etter valet.

– Ideelt sett skulle vil gjerne ha komme til eit stadium der dei valde EU-parlamentarikarane aldri skulle måtte ta plassane sine i forsamlinga. Vi vil gjerne ha dette unnagjort i god tid før parlamentet tar sommarferie, sa Lidington.

Det nye EU-parlamentet kjem saman 2. juli og tar avbrekk for sommaren 20. juli. Storbritannia har fått utsetjing av brexit til 29. oktober.

(©NPK)