utenriks

Det stadfestar Statsministerens kontor overfor NTB.

Det kvite hus har frå før stadfesta at president Donald Trump og kona hans Melania vil reise til Portsmouth på den engelske sørkysten onsdag 5. juni for å delta på markeringa av 75-årsdagen for D-dagen.

Markeringane held fram i Normandie i Frankrike dagen etter, som er sjølve D-dagen. Der deltar ikkje statsminister Solberg.

