Pompeo: Vi ser teikn til mogleg eskalering frå Iran

Pompeo seier ifølgje nyheitsbyrået Reuters at USA har sett aktivitetar som får dei til å tru at det er ei eskalering som kan finne stad.

– Vi tar dei nødvendige stega for å motverke dette, både tryggleiksmessig og med tanke på å gi presidenten vår ei rekke alternativ dersom noko skulle skje, seier Pompeo.

Wall Street Journal får opplyst av ein ikkje namngitt amerikansk tenestemann at USA har fått «uvanleg spesifikk» etterretning om at amerikanske styrkar i Midtausten er trua av Iran.

Søndag vart det kjent at USA utplasserer eit hangarskip og langdistanse-bombefly i Midtausten. Den nasjonale tryggingsrådgivaren til amerikanarane, John Bolton, sa at utplasseringa er ein «klar bodskap til det iranske regimet om at alle angrep på amerikanske eller allierte interesser vil bli møtt med nådelaus kraft».

