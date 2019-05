Ein av fire danskar trur på reinkarnasjon

utenriks

24 prosent av danskane trur at sjela blir atterfødt i ein ny lekam når dei døyr, medan berre 19 prosent trur at dei kjem til himmelen og 10 prosent at dei hamnar i helvete, viser Den Danske Værdiundersøgelse.

Undersøkinga blir først offentleggjort seinare i månaden, men blir omtalt av avisa Kristeligt Dagblad.

Førestillinga om reinkarnasjon, eller såkalla sjelevandring, finn ein særleg innan hinduisme og buddhisme, medan det blir avvist heilt innan kristendommen, jødedommen og islam.

– Vi lever i ei tid der alt går raskare og der mange har ei nærast manisk førestilling om ikkje å gå glipp av noko. Vi vil rekke over alt, for vi har berre dette eine forsøket. Reinkarnasjon gir ein behageleg idé om at vi får eit forsøk til, seier religionssosiolog Henrik Reintoft Christensen ved Aarhus Universitet.

Ifølgje undersøkinga trur 39 prosent av danskane på eit liv etter døden, men prost Poul Henning Bartholin i Aarhus Domkirke meiner prestane må bli tydelegare på kva dette inneber.

– Undersøkinga tyder på at det er behov for medlemsinformasjon i folkekyrkja. For reinkarnasjon er noko heilt anna enn det kyrkja står for, seier han.

