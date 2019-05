EU lovar brexitfritt toppmøte

utenriks

– Eg vil i prinsippet seie at dette er eit brexitfritt toppmøte. Og alle er letta, seier ein høgtståande EU-tenestemann spøkefullt i forkant av toppmøtet.

Det kan ikkje sjåast bort frå at den britiske EU-skilsmissa kjem opp, understrekar tenestemannen. Men EU har behov for å diskutere andre spørsmål enn brexit no.

Det uformelle toppmøtet finn stad i den rumenske byen Sibiu førstkommande torsdag. Romania har formannskapet i EU dette halvåret.

Storbritannias statsminister Theresa May er ikkje invitert.

Opphavleg var tanken at EU skulle bruke dette høvet til å diskutere vegen vidare etter Storbritannias sorti. No er brexit utsett, noko som naturlegvis gir toppmøtet ein litt annan smak.

Men det er framleis EUs framtid som er tema. På møtet skal stats- og regjeringssjefane nemleg diskutere EUs strategiske agenda for dei kommande fem åra.

Det er ein diskusjon der spesielt tre tema blir venta å bli viktige: EUs innvandrings- og asylpolitikk, reform av eurosona og EUs klimamål. Diskusjon om kven som skal overta som EUs nye leiarar, er heller ikkje til å unngå.

I tillegg skal stats- og regjeringssjefane drøfte korleis EU kan hevde seg betre i konkurransen med USA og eit stadig sterkare Kina.

(©NPK)